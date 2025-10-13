Филиппины захотели втянуть Россию в союз против Китая

Филиппины предприняли попытку вовлечь Россию в союз для противодействия Китаю на фоне обострения конфликта в Южно-Китайском море. Как пишет Sohu, в ответ Кремль лишь проигнорировал эту просьбу.

Поводом для разногласий стало заявление КНР о создании заповедника в спорной акватории, которая находится в исключительной экономической зоне Филиппин. В Маниле опасаются, что под видом экологического объекта может быть создан военный форпост, как это, по неподтверждённым данным, произошло с искусственным островом на рифе «Мисчиф» 30 лет назад. Новая потенциальная база может появиться всего в 241 км от филиппинского побережья.

Для сдерживания Китая Филиппины уже заручились поддержкой США, которые направили в регион подлодки с крылатыми ракетами «Томагавк» и корабль поддержки. После этого Манила выразила заинтересованность в союзе с Москвой, однако, по данным издания, не получила никакой реакции. В Китае такие действия расценили как попытку расколоть отношения Пекина и Москвы.

При этом отмечается, что Филиппины рассчитывают на визит президента России Владимира Путина на саммит АСЕАН в 2026 году.

Напомним, накануне сообщалось, что корабль КНР протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море. При этом китайская береговая охрана (УБО) заявила, что именно филиппинское судно стало причиной столкновения в спорной акватории.