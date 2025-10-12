Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море

Филиппинская береговая охрана обвинила китайское судно в намеренном столкновении и применении водомёта против судна Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR). Утверждается, что филиппинское судно Datu Pagbuaya, сопровождавшее рыбаков, получило незначительные повреждения, никто из экипажа не пострадал.

«Филиппинские рыбаки зависят от этих вод, и ни водомёты, ни тараны не помешают нам выполнить наше обязательство перед президентом Фердинандом Маркосом-младшим не уступать ни одного квадратного дюйма нашей территории какой-либо иностранной державе», — сказал командующий береговой охраной адмирал Ронни Гил Гаван.

Китайская береговая охрана (УБО) в соцсети WeChat заявила, что именно филиппинское судно стало причиной столкновения в спорной акватории Южно-Китайского моря. Представитель УБО Лю Дэцзюнь объяснил, что филиппинское судно незаконно вторглось в воды «вблизи рифа Тесянь на островах Наньша», что нарушает территориальную целостность Китая и противоречит Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море.

«Мы настоятельно призываем Филиппины немедленно прекратить нарушения и преследования», — сказал он.

Напомним, что последний инцидент между филиппинскими и китайскими судами произошёл весной. Тогда столкновение случилось к северо-востоку от спорного острова Сэнди-Кей, в северной части рифов Титу в Южно-Китайском море. Как и в этот раз, береговые охраны обеих стран обвинили друг друга в произошедшем.