13 октября, 08:19

Солоники вместо груздей: Семью грибников спасают врачи после «‎тихой охоты» в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В Ленинградской области семья собрала в лесу грибы и оказалась в больнице с сильной рвотой и диареей. На ужин жители Парголово набрали солоников — грибов похожих на волнушки, рыжики и грузди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Пострадавшие рассказали, что не являются профессионалами и собирали только знакомые виды грибов. Хотя они взяли всего лишь горстку солоников, этого оказалось достаточно, чтобы почувствовать недомогание. Возможно, грибы были недостаточно обработаны или среди них оказались ядовитые экземпляры.

В больнице семье провели промывание и поставили капельницы, и сейчас они чувствуют себя значительно лучше. Интересно, что в палате они встретили другую пострадавшую — женщину, отравившуюся сыроежками в Выборгском районе.

Ранее сообщалось, что в Тверской области супружеская пара погибла от тяжёлого отравления грибами, заготовленными собственноручно. 47‑летний Алексей и его 43‑летняя жена Марина почувствовали недомогание после употребления домашних консервов. Оба были экстренно госпитализированы, однако мужчина скончался в ходе транспортировки в лечебное учреждение, а спасти его супругу, несмотря на оказанную вовремя помощь, не удалось.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
