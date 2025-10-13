Валдайский форум
В Екатеринбурге 14 детей пострадали от распыления перцового баллончика в школе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Екатеринбурге 14 детей пострадали из-за распыления перцового баллончика в школе. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, также пострадал один взрослый. Шестерым несовершеннолетним оказали помощь на месте. Девять — осматривают в больнице.

В школе работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента устанавливаются.

