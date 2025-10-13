Валдайский форум
13 октября, 09:17

В Китае заявили о трёх чувствительных ударах по Трампу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп столкнулся с серией внешнеполитических неудач, которые вызвали у него сильное раздражение. По информации издания Sohu, накануне на него обрушились три серьёзных удара извне.

Первый удар был нанесён со стороны Нобелевской премии мира, лауреатом которой Трамп в очередной раз не стал, хотя многие прочили ему победу. Второй исходил от Китайской Народной Республики, власти которой объявили о введении правила обязательного разрешения Пекина на любой экспорт продукции.

При этом третий удар также пришёлся на Вашингтон со стороны Китая. Там заявили о планах ввести специальные портовые сборы, которые, что примечательно, на текущий момент будут применяться исключительно к американским судам.

В Тель-Авиве прошёл митинг под лозунгом «Нобелевскую премию Трампу!»
Ранее Life.ru сообщал, что в ответ на китайские ограничения на экспорт редкоземельных элементов Минобороны США планирует инвестировать $1 млрд в свои стратегические запасы. На закупку стратегических материалов — кобальта (500 млн долл.), сурьмы (245 млн долл.), тантала (100 млн долл.) и скандия (45 млн долл.) — выделяется основная часть финансирования. Эти металлы необходимы для выпуска современных вооружений и высокотехнологичных товаров. Принятая мера уже привела к взлёту цен и паническим настроениям у западных трейдеров.

