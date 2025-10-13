Валдайский форум
13 октября, 09:56

Лавров развеял слухи об отравлении Асада в России

Обложка © РИА Новости

Глава РФ Сергей Лавров развеял слухи о том, что экс-лидера Сирии Башара Асада якобы отравили в России.

«У него нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице. Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает», — сказал Лавров на встрече с журналистами из арабских стран.

Он добавил, что Асаду и членам его семьи предоставили убежище в России исключительно по гуманитарным причинам, поскольку на родине ему грозила физическая расправа.

Напомним, Асад с семьёй бежал из Сирии в конце 2024 года, когда вооружённые оппозиционные группы захватили столицу. Башар Асад ушёл с поста президента и нашёл убежище в России.

