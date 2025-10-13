Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении обсудить с Владимиром Путиным вопрос поставок ракет Tomahawk Украине.

По словам парламентария, само внимание американского лидера к теме урегулирования конфликта можно считать положительным сигналом, однако верить в действенность разговоров, по его мнению, наивно.

«Киевская сторона всегда шла на эскалацию. На любое мирное предложение Москвы там отвечали либо молчанием, либо отказом по надуманным причинам, либо новыми террористическими атаками», — отметил Хамитов.

Он подчеркнул, что остановить конфликт можно только силой.

Террористы понимают только аналогичные методы. Даже без поставок «томагавков» или дронов они будут продолжать наносить ущерб России. Поэтому прекратить агрессию возможно лишь ликвидировав террористическую верхушку Амир Хамитов депутат Госдумы

Ранее стало известно, что в Москве по заданию украинских спецслужб совместно с главарями международной террористической организации ИГИЛ* готовилось убийство офицера Минобороны. Мощность изготовленный террористами бомбы для расправы позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров.