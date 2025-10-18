Мечтали о Голливуде, а получили метлу и швабру: горькие истории российских звёзд в эмиграции Оглавление Крамаров: йога, Рейган и крах в Голливуде Агузарова: американские горки длиной в 5 лет Андрейченко: как голливудский роман убил карьеру Любовная ловушка для советской звезды Писатель, который нашёл родину только дома Актриса, которую сломил переезд Актёр, прошедший школу грузчиков Как диплом массажиста спас звезду от голода Life.ru рассказывает о советских и российских знаменитостях, которые искали за границей счастье, а нашли лишь проблемы, работу уборщиков и таксистов. В итоге они были вынуждены вернуться домой. 17 октября, 21:37 Сломленные мечтой: российские звёзды, которых Запад отправил на дно. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro, © ТАСС / Михаил Метцель, Zuma / CraSH, Владимир Андреев

Многие отечественные звёзды кино и эстрады в погоне за мечтой покидали Россию, стремясь добиться международного признания. Кто-то уезжал вслед за любовью, кто-то искал славу и финансовую независимость, а кому-то хотелось попробовать силы в новом творческом пространстве. Но далеко не всех ждало счастье за границей. Некоторые звёзды столкнулись с проблемами адаптации, отказами работодателей и утратой популярности. Их истории полны разочарований и горьких уроков, показывая, насколько сложно оставаться востребованным вдали от родины.

Крамаров: йога, Рейган и крах в Голливуде

Савелий Крамаров. Фото © ТАСС / Пётр Носов

Савелий Крамаров, известный широкой публике благодаря роли Косого в фильме «Джентльмены удачи», мечтал покинуть Советский Союз задолго до своего отъезда. Стремление к духовному развитию, занятия йогой и происхождение вызвали подозрения властей, сделав артиста неудобной персоной для советского кинематографа. Несмотря на трудности и конфликты, включая прямое участие президента США Рональда Рейгана, Савелию удалось эмигрировать в Штаты.

Однако карьера там сложилась скромнее его ожиданий: актёр исполнял преимущественно второстепенные роли в крупных проектах, но, правда, рядом с такими звёздами, как Арнольд Шварценеггер и Робби Уильямс. Судьба жестоко обошлась с ним — серьёзные проблемы со здоровьем преждевременно прервали творческий путь артиста, несмотря на здоровый образ жизни.

Агузарова: американские горки длиной в 5 лет

Обладающая эксцентричностью певица Жанна Агузарова, подобно многим соотечественникам, в 1991 году покинула Россию, отправившись в США в надежде обрести лучшее будущее. Но реализовать себя она там не смогла.

Певица Жанна Агузарова. Фото © ТАСС / Илья Питалев

Жанна пела в ресторанах, работала диджеем, а потом освоила даже профессию водителя. Несколько раз Агузарова возвращалась в Россию, участвовала в музыкальных записях и гастролях, включая тур группы «Браво», посвящённый юбилею коллектива. В 1996 году певица окончательно решила вернуться на родину.

Андрейченко: как голливудский роман убил карьеру

Знаменитая советская актриса Наталья Андрейченко своими выдающимся талантом и харизмой завоевала сердца зрителей и стала символом отечественного кино. После оглушительного успеха фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» Наталья познакомилась с голливудским актёром Максимилианом Шеллом и последовала за ним в Соединённые Штаты Америки. Там она мечтала повторить успех своей карьеры, но судьба распорядилась иначе: редкие небольшие роли в телесериалах и пара незначительных фильмов не смогли вернуть ей славу советской звезды.

Актриса Наталья Андрейченко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

После расставания с Шеллом актрису ждало возвращение на родину, где преданные поклонники тепло приняли любимую артистку, а её новые картины вновь завоевали зрительские симпатии.

Любовная ловушка для советской звезды

Карьера Елены Кореневой стремительно взлетела после премьеры киноленты «Романс о влюблённых», сделавшей её одной из ярких звёзд советского экрана. Но страсть взяла верх над карьерой: встреча с американским преподавателем привела актрису к решению оставить родную страну и переехать в США.

Актриса Елена Коренева. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Когда отношения закончились, Елена захотела вернуться обратно, но столкнулась с препятствиями советской системы, долго ожидая разрешения на въезд. За границей Коренева переживала непростые времена: работала официанткой и играла малозначительные роли, тогда как её популярность на родине оставалась прежней.

Писатель, который нашёл родину только дома

Популярный драматург и актёр Евгений Гришковец грезил эмиграцией долгое время. В итоге он преодолел сопротивление родных и переехал в Германию, обустроившись там достаточно уверенно.

Драматург и актёр Евгений Гришковец. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Тем не менее довольно скоро Гришковец понял, что причиной переезда были лишь собственные мечты и фантазии, а реального интереса к нему за пределами родины практически не было. Это осознание подтолкнуло Евгения принять твёрдое решение вернуться назад. Прошло уже около трёх десятилетий с момента возвращения, и он никогда не усомнился в правильности выбранного пути.

Актриса, которую сломил переезд

Будучи студенткой Щукинского театрального училища, Людмила Нильская сделала блестящее начало кинокарьеры. Успех продолжался вплоть до развала СССР, после которого, следуя воле супруга, Людмила переехала в Америку, пожертвовав московской квартирой ради новых возможностей для семейного дела.

Актриса Людмила Нильская. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Планы мужа Георгия Исаева провалились, и успешной актрисе пришлось искать средства к существованию самой. Работая таксистом, продавцом, уборщицей и специалистом по тестированию программного обеспечения, Людмила старалась поддержать семью. Позже, оставшись матерью-одиночкой с девятилетним ребёнком после ухода мужа в 2001 году, Людмила решилась вернуться в Россию, восстановив впоследствии карьеру актрисы.

Актёр, прошедший школу грузчиков

Популярный актёр, сыгравший в «Игре престолов», Юрий Колокольников вместе с матерью-переводчицей неоднократно переезжал из страны в страну. Он родился в СССР, затем жил на Камчатке, в США и Канаде. Впервые мальчик приехал в Россию к своему отцу, поскольку дома он вёл себя крайне непослушно. После обучения в Щукинском театральном училище он решил попытать счастья в Голливуде. Почти целый год молодой актёр метался между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, совмещая попытки построить карьеру с тяжёлым физическим трудом вроде работы официанта, грузчика и курьера. Но удача не улыбнулась ему в Штатах, и он принял решение вернуться в Москву.

Актёр Юрий Колокольников. Фото © ТАСС / Zuma / CraSH

Путешествие научило Юрия важному уроку: в Голливуде тысячи молодых артистов, мечтающих стать известными, и выделяться среди них непросто. Впрочем, чуть позже судьба преподнесла ему неожиданный подарок в виде приглашения сняться в «Игре престолов».

Как диплом массажиста спас звезду от голода

В молодости экс-участник группы Hi-Fi Митя Фомин брал перерыв в обучении в медицинском университете, чтобы отправиться в Англию, а оттуда в США. Будучи молодым парнем, он грезил о карьере на сцене. За границей Митя начал интенсивно изучать английский язык и сочинять композиции. Но надежды молодого исполнителя на реализацию творческого потенциала не оправдались.

Певец Митя Фомин. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Чтобы заработать на жизнь, он устроился уборщиком офисов с оплатой всего шесть долларов в час. Эта работа стала настоящим испытанием для парня из благополучной семьи и студента престижного вуза, который рассчитывал посвятить своё время музыке. Артист признавался, что именно этот опыт открыл ему глаза на жестокость реальности и необходимость бороться за место под солнцем самостоятельно.

Однако, несмотря на неудачу, он нашёл выход из ситуации, вспомнив о своём дипломе массажиста, полученном ранее в Новосибирске. Разместив соответствующее объявление в местной газете, Митя надеялся получать достойную зарплату, но снова ничего не вышло. Поскитавшись по США, он вернулся на родину, где построил успешную карьеру — сначала как солист в поп-группе, а затем сольно.

