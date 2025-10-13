«Радио судного дня» разразилось ГУЛОБОЛТом после заявления Трампа о завершении войны

«Радиостанция судного дня» — известная под позывным «UVB-76» или «Жужжалка» — передала новое зашифрованное сообщение. По данным радиолюбителей, сегодня, 13 октября в 13:07 по московскому времени, в эфир вышла фраза:

Так называемая «радиостанция судного дня» известна своими короткими зашифрованными сообщениями, звучащими в эфире ещё с конца 1980-х годов. Её постоянный сигнал — низкий гул и короткие позывные, иногда прерываемые кодовыми словами и числами. Считается, что станция используется для передачи служебных команд военным частям или проверки системы связи на случай чрезвычайных ситуаций.

Каждое новое сообщение вызывает интерес у энтузиастов по всему миру, которые отслеживают и расшифровывают трансляции «Жужжалки» в режиме реального времени.