Регион
13 октября, 14:52

Один из крупнейших в России: Редкий алмаз нашли в Архангельской области

Обложка © Telegram / Цыбульский

На месторождении имени В. Гриба в Архангельской области добыли уникальный алмаз высочайшего качества, вес которого составляет 340 карат. О находке сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

«Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает «АГД Даймондс», и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что кристалл выделяется не только внушительными габаритами, но и исключительными характеристиками, представляя высокую ценность для рынка. Цыбульский также отметил, что подобные природные алмазы, обладающие столь высоким качеством, крайне редки и составляют всего около 2% от мировой добычи.

Редкий розовый бриллиант: Итальянка узнала, что кольцо бабушки оказалось реликвией ценой в 1,2 млн евро

Ранее в Амурской области правоохранители пресекли деятельность масштабного нелегального предприятия по золотодобыче. В результате оперативных мероприятий были задержаны 27 иностранных граждан. В ходе обысков изъято порядка 17 килограммов драгоценного металла в виде самородков, россыпного золота и слитков.

