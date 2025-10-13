Один из крупнейших в России: Редкий алмаз нашли в Архангельской области

На месторождении имени В. Гриба в Архангельской области добыли уникальный алмаз высочайшего качества, вес которого составляет 340 карат. О находке сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

«Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает «АГД Даймондс», и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что кристалл выделяется не только внушительными габаритами, но и исключительными характеристиками, представляя высокую ценность для рынка. Цыбульский также отметил, что подобные природные алмазы, обладающие столь высоким качеством, крайне редки и составляют всего около 2% от мировой добычи.

