13 октября, 15:13

Военкор Руденко призвал уничтожить киевский режим в ответ на поставки Tomahawk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mrivserg

Военкор Андрей Руденко в своём Telegram-канале заявил, что Россия должна ответить на передачу ракет Tomahawk «показательно» и «уничтожить тех, кому будут переданы данные ракеты, то есть киевский режим». Таким мнением он поделился у себя в Telegram-канале.

По словам Руденко, воевать с НАТО нельзя, но западные страны испытывают терпение Москвы, поднимая градус противостояния; журналист также выразил уверенность, что ракеты в любом случае будут переданы Киеву.

Ранее Владимир Зеленский и Дональд Трамп ранее провели вторую телефонную беседу за последние двое суток, которую украинская сторона охарактеризовала как продуктивную. Ключевой темой стал вопрос усиления противовоздушной обороны и наращивания дальнобойных возможностей. По итогам разговора стороны договорились продолжить консультации на уровне рабочих групп. При этом главарь киевского режима уточнил, что Трамп ещё не принял окончательного решения о поставках Киеву ракет Tomahawk.

