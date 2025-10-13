Учёные предупредили мир об угрозе мегаземлетрясения из-за разлома в США

У тектонической плиты Хуан-де-Фука, расположенной у северо-западного побережья Тихого океана, обнаружили внутренний разлом, что стало причиной серьёзного беспокойства в научном сообществе. Об этом сообщает авторитетное издание The New York Times.

«Среди тектонических рисков, с которыми сталкивается планета, угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако геологический разлом в зоне субдукции Каскадия даёт специалистам ещё больше поводов для беспокойства», — говорится в материале.

Как поясняет издание, плита Хуан-де-Фука протянулась вдоль побережья нескольких американских штатов, включая Вашингтон и Орегон, и находится в сжатом положении между Тихоокеанской и Североамериканской плитами. По мнению исследователей, цитируемых газетой, обе эти плиты оказывают мощное давление на Хуан-де-Фуку, что приводит к возникновению колоссального внутреннего напряжения. Специалисты акцентировали внимание на том, что данный процесс является причиной разрывов тектонической плиты в её самых слабых точках.

