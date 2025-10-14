Life.ru спросил, как правильно квасить и хранить капусту, чтобы не отравиться

Осенью многие хозяйки начинают заготавливать квашеную капусту. Она богата витаминами, клетчаткой и пробиотиками, но неправильное приготовление или хранение капусты могут навредить здоровью, заявила в беседе с Life.ru руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

«Для квашения подойдут позднеспелые сорта капусты, так как они содержат больше сахара, что важно для брожения, а сами кочаны плотные и упругие. Перед готовкой необходимо удалить верхние листья с повреждениями и промыть кочан. Для засолки лучше использовать стеклянные банки, эмалированные кастрюли без сколов и царапин или пластиковые контейнеры, но не металлическую тару – она может вступить в реакцию с кислотами и сделать продукт ядовитым», – сказала Анищенкова.

Она также подробно объяснила, как правильно готовить и солить капусту.

«После нарезки капусту смешиваем с солью – на 1 кг примерно 20-30 г – и пожимаем руками, чтобы выделился сок. Можно добавить морковь или другие овощи. Ёмкость тщательно моем и обдаём кипятком, затем утрамбовываем капусту так, чтобы сок полностью её покрывал. Сверху укладываем целые листья и ставим гнёт. Квашение занимает от двух до семи дней в зависимости от объёма и температуры помещения, оптимально +18-22 градусов. Если появляются тёмные пятна, слизь или желтоватая пена – продукт испорчен. Плесень на верхнем слое можно срезать», – объяснила эксперт.

После закваски Анищенкова советует хранить капусту в прохладном месте. Её лучше перенести в холодильник или погреб при 0-5 градусах, куда не проникает солнечный свет, обязательно в герметичной таре, полностью покрытой рассолом. При соблюдении всех условий квашеную капусту можно хранить до семи-восьми месяцев.