Пицца, латте и конфеты: Россияне рассказали, что делают с кабачками и тыквой

Каждый третий житель России хотя бы раз в жизни становился обладателем кабачков, подаренных знакомыми или родственниками. Осенний ритуал сохраняет свою актуальность и сегодня, превратившись в своеобразный сезонный символ. Это следует из результатов исследования торговой сети «О’КЕЙ», с которыми ознакомился Life.ru.

Аналитики отмечают, что собранный урожай чаще всего используется для приготовления сезонных блюд (45%) или консервации (38%). Оставшаяся часть распределяется между продажей и обменом на другие овощи (10%), творческими занятиями с детьми (4%) и кормлением домашних питомцев (3%). При этом 15% респондентов подтвердили, что выращивают больше кабачков, чем способны употребить в пищу.

Не менее востребованной осенней культурой остаётся тыква. За август–сентябрь 2025 года число покупателей, приобретших хотя бы одну тыкву, возросло на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Исследование также фиксирует рост популярности удобных форматов покупки: готовые нарезанные овощи стали покупать на 25% чаще, а заказы тыквы через онлайн-доставку увеличились на 30%.

Значительный рост продаж декоративных сортов тыквы зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге — почти в 1,5 раза. Специалисты объясняют эту тенденцию возросшим интересом к осеннему декору и тематическим фотосессиям.

Кулинарные предпочтения россиян демонстрируют разнообразие подходов к приготовлению сезонных овощей. Среди блюд из кабачков лидируют оладьи (40%) и овощная икра (42%), однако встречаются и более оригинальные варианты — конфеты из кабачков (10%), пицца на основе кабачкового теста (5%) и хлеб с добавлением кабачкового пюре (3%). В меню из тыквы преобладают супы-пюре (54%) и выпечка (34%), затем следуют цукаты (10%) и тыквенный латте (2%).

Географический анализ показывает различия в региональных предпочтениях: в Москве тыкву приобретают в 1,5 раза чаще кабачков, тогда как в Санкт-Петербурге, напротив, кабачки пользуются вдвое большим спросом. В Поволжье и Сибири потребительский интерес распределяется равномерно, но с сезонными корректировками: летом активнее покупают кабачки для заготовок, осенью — тыкву для согревающих блюд.

Общероссийский интерес к сезонным овощам подтверждается динамикой продаж: за два осенних месяца в гипермаркетах «О’КЕЙ» реализация тыквы выросла на 20%, а кабачков — на 15%.

