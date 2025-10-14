Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 23:13

На Камчатке зафиксировали 11 афтершоков магнитудой до 5,5 за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

В течение суток у берегов Камчатки произошли 11 афтершоков магнитудой до 5,5. В некоторых населенных пунктах люди ощутили один из подземных толчков, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошло 11 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. В населённых пунктах ощущался один подземный толчок», — сообщили в управлении.

На полуострове продолжают контролировать вулканическую активность, которая усилилась после сильного землетрясения 30 июля. Учёные фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

Пеплопад ожидают на Камчатке после выброса на вулкане Ключевской
Пеплопад ожидают на Камчатке после выброса на вулкане Ключевской

За сутки до этого у берегов полуострова зарегистрировали семь афтершоков магнитудой до 4,8. Один из этих толчков почувствовали жители населённых пунктов.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar