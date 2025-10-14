На Камчатке зафиксировали 11 афтершоков магнитудой до 5,5 за сутки

В течение суток у берегов Камчатки произошли 11 афтершоков магнитудой до 5,5. В некоторых населенных пунктах люди ощутили один из подземных толчков, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошло 11 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. В населённых пунктах ощущался один подземный толчок», — сообщили в управлении.

На полуострове продолжают контролировать вулканическую активность, которая усилилась после сильного землетрясения 30 июля. Учёные фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

За сутки до этого у берегов полуострова зарегистрировали семь афтершоков магнитудой до 4,8. Один из этих толчков почувствовали жители населённых пунктов.