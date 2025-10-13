Семь афтершоков магнитудой до 4,8 зафиксировали за сутки на Камчатке

За прошедшие сутки на Камчатке зарегистрировали семь афтершоков магнитудой до 4,8. В населённых пунктах почувствовали один подземный толчок. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8. В населённых пунктах подземный толчок ощущался один раз силой до трёх баллов», — проинформировали спасатели в Telegram-канале.

Кроме этого очередной пепловый выброс был зафиксирован на вулкане Ключевском. Он составил до семи километров над уровнем моря. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщила в своем Telegram-канале, что выброс произошёл в 09:30 по камчатскому времени (00:30 мск).

Днём ранее у берегов полуострова зарегистрировали 10 афтершоков магнитудой до 6,1. В населённых пунктах ощущался лишь один из этих подземных толчков.