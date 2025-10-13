Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 23:18

Семь афтершоков магнитудой до 4,8 зафиксировали за сутки на Камчатке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kompac

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kompac

За прошедшие сутки на Камчатке зарегистрировали семь афтершоков магнитудой до 4,8. В населённых пунктах почувствовали один подземный толчок. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8. В населённых пунктах подземный толчок ощущался один раз силой до трёх баллов», — проинформировали спасатели в Telegram-канале.

Кроме этого очередной пепловый выброс был зафиксирован на вулкане Ключевском. Он составил до семи километров над уровнем моря. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщила в своем Telegram-канале, что выброс произошёл в 09:30 по камчатскому времени (00:30 мск).

У побережья Северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9
У побережья Северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

Днём ранее у берегов полуострова зарегистрировали 10 афтершоков магнитудой до 6,1. В населённых пунктах ощущался лишь один из этих подземных толчков.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar