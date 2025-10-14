SpaceX запустила тяжёлую ракету со Starship в 11-й испытательный полёт

Американская компания Илона Маска SpaceX совершила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Это событие стало 11-м испытательным полётом. Трансляцию можно посмотреть на странице компании в X.

11-й тестовый запуск Starship. Видео © X / SpaceX

Ракета стартовала с космодрома Starbase в Техасе в 18:24 по местному времени (02:24 мск). Корабль вновь попытается вывести восемь симуляторов спутников системы связи Starlink из грузового отсека.

Кроме того, инженеры компании хотят протестировать новые улучшения, направленные на успешное возвращение прототипа на стартовую площадку. Ракета уже успешно приземлилась в Мексиканском заливе. Ожидается, что полёт продлится около часа и завершится приводнением в водах Индийского океана.

Предыдущий запуск Starship прошёл в конце августа и оказался успешным. Тогда ракета без сбоев вернулась на землю и успешно приводнилась в Мексиканском заливе.