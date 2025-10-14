Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 октября, 07:28

«Я причиняю боль»: Чтец по губам раскрыл зловещий разговор Трампа и Макрона

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп в резкой форме поговорил с французским лидером Эмманюэлем Макроном во время рукопожатия на саммите по Газе в Египте. Об этом рассказала эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг в интервью газете Daily Mail.

По словам специалиста, их встреча была далеко не обычным приветствием. Трамп, долго не отпуская руку французского президента, сказал: «Приятно тебя видеть, ты согласился?» — после чего Макрон отвернулся от камеры и что-то пробормотал. Затем Трамп обращается к нему со словами «‎Вы искренни?», на что Макрон быстро говорит: «Конечно».

Далее хозяин Белого дома крепче сжал ладонь Макрона и резко ответил: «Хорошо, теперь я хочу знать, почему ты причинил мне боль. Я и так знаю».

«Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим», — парирует французский лидер. «Понятно. Посмотрим», — говорит на это Трамп и, по версии чтеца по губам, делает ему «зловещее предупреждение»: «Увидите, что сейчас произойдёт».

Макрон снова не смог «отвоевать» свою руку. На этот раз у Трампа
