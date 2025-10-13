Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 18:32

Макрон снова не смог «отвоевать» свою руку. На этот раз у Трампа

Обложка © ТАСС/YOAN VALAT / POOL

Обложка © ТАСС/YOAN VALAT / POOL

Президент США Дональд Трамп на открытии саммита по Газе в Египте около 30 секунд не отпускал руку французского коллеги Эмманюэля Макрона. Во время фотографирования американский лидер уверенно «схватил» коллегу за руку и продолжал держать.

Затем президенты провели короткую беседу, но камерам не удалось зафиксировать суть обсуждения.

Саммит, посвящённый прекращению войны в секторе Газа, проходит в Шарм-эш-Шейхе. Он начался с фотографирования. Мировые лидеры подходили к Трампу, обменивались рукопожатиями и позировали для снимков.

Летом на саммите НАТО в Гааге произошёл другой курьёз с участием президентов Турции и Франции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно перехватил инициативу при рукопожатии, также долго удерживая руку Макрона. На встрече в Албании Макрон положил руку на руку Эрдогана, но тот быстро убрал свою руку, удерживая пальцы Макрона.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar