Макрон снова не смог «отвоевать» свою руку. На этот раз у Трампа
Обложка © ТАСС/YOAN VALAT / POOL
Президент США Дональд Трамп на открытии саммита по Газе в Египте около 30 секунд не отпускал руку французского коллеги Эмманюэля Макрона. Во время фотографирования американский лидер уверенно «схватил» коллегу за руку и продолжал держать.
Затем президенты провели короткую беседу, но камерам не удалось зафиксировать суть обсуждения.
Саммит, посвящённый прекращению войны в секторе Газа, проходит в Шарм-эш-Шейхе. Он начался с фотографирования. Мировые лидеры подходили к Трампу, обменивались рукопожатиями и позировали для снимков.
Летом на саммите НАТО в Гааге произошёл другой курьёз с участием президентов Турции и Франции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно перехватил инициативу при рукопожатии, также долго удерживая руку Макрона. На встрече в Албании Макрон положил руку на руку Эрдогана, но тот быстро убрал свою руку, удерживая пальцы Макрона.
