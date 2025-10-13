Макрон снова не смог «отвоевать» свою руку. На этот раз у Трампа

Президент США Дональд Трамп на открытии саммита по Газе в Египте около 30 секунд не отпускал руку французского коллеги Эмманюэля Макрона. Во время фотографирования американский лидер уверенно «схватил» коллегу за руку и продолжал держать.

Затем президенты провели короткую беседу, но камерам не удалось зафиксировать суть обсуждения.

Саммит, посвящённый прекращению войны в секторе Газа, проходит в Шарм-эш-Шейхе. Он начался с фотографирования. Мировые лидеры подходили к Трампу, обменивались рукопожатиями и позировали для снимков.