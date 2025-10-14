Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 08:01

Трое карабинеров погибли, 15 человек пострадали при взрыве в Италии. Подозревают фермеров

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

В результате мощного взрыва в частном доме под Вероной погибли трое карабинеров. По предварительным данным, инцидент произошёл во время операции по выселению. Всего пострадали 15 пожарных и полицейских.

Как предполагают следователи, взрыв был умышленным. По информации агентства ANSA, проживавшие в доме женщина и её братья забаррикадировались и открыли баллоны с газом, когда началась силовая операция. Взрыв произошёл в тот момент, когда карабинеры попытались открыть дверь.

В результате происшествия задержаны женщина и один из её братьев, ещё один брат скрылся. Сообщается, что пострадала и сама подозреваемая. Агентство указывает, что эта семья фермеров, имеющая экономические трудности, уже была вовлечена в схожий инцидент два года назад, однако тогда взрыва удалось избежать.

Мощный взрыв сотряс Каир перед прибытием Трампа
Мощный взрыв сотряс Каир перед прибытием Трампа

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Италия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar