Трое карабинеров погибли, 15 человек пострадали при взрыве в Италии. Подозревают фермеров

В результате мощного взрыва в частном доме под Вероной погибли трое карабинеров. По предварительным данным, инцидент произошёл во время операции по выселению. Всего пострадали 15 пожарных и полицейских.

Как предполагают следователи, взрыв был умышленным. По информации агентства ANSA, проживавшие в доме женщина и её братья забаррикадировались и открыли баллоны с газом, когда началась силовая операция. Взрыв произошёл в тот момент, когда карабинеры попытались открыть дверь.

В результате происшествия задержаны женщина и один из её братьев, ещё один брат скрылся. Сообщается, что пострадала и сама подозреваемая. Агентство указывает, что эта семья фермеров, имеющая экономические трудности, уже была вовлечена в схожий инцидент два года назад, однако тогда взрыва удалось избежать.