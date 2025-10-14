MIA BOYKA рассказала, как похудела на 15 кг после критики продюсера

Певица MIA BOYKA (Миа Бойка) призналась в эксклюзивном интервью Life.ru призналась, что негатив и давление со стороны индустрии помогли ей стать сильнее. После критики бывшего продюсера артистка похудела на 15 килограммов и сделала этот опыт поводом для внутреннего роста.

Я уже давно поняла, что хейт — это часть публичности. Когда сталкиваюсь с ним, стараюсь не принимать его на свой счёт. Лучше обращать внимание на позитивный отклик у аудитории — он придаёт мне энергии и всегда поднимает настроение MIA BOYKA певица

По словам артистки, именно внутреннее равновесие и вера в себя стали её главным оружием против критики. А вдохновение от этого периода легло в основу трека «Извинись», который, по признанию певицы, стал манифестом для её слушательниц. Там есть такие строки:

Говорю не «извини», а «извинись».

Такая, как есть — просто смирись.