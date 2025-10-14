Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 08:03

MIA BOYKA рассказала, как похудела на 15 кг после критики продюсера

Фото предоставлено Life.ru командой MIA BOYKA

Фото предоставлено Life.ru командой MIA BOYKA

Певица MIA BOYKA (Миа Бойка) призналась в эксклюзивном интервью Life.ru призналась, что негатив и давление со стороны индустрии помогли ей стать сильнее. После критики бывшего продюсера артистка похудела на 15 килограммов и сделала этот опыт поводом для внутреннего роста.

Я уже давно поняла, что хейт — это часть публичности. Когда сталкиваюсь с ним, стараюсь не принимать его на свой счёт. Лучше обращать внимание на позитивный отклик у аудитории — он придаёт мне энергии и всегда поднимает настроение

MIA BOYKA

певица

Я уже давно поняла, что хейт — это часть публичности. Когда сталкиваюсь с ним, стараюсь не принимать его на свой счёт. Лучше обращать внимание на позитивный отклик у аудитории — он придаёт мне энергии и всегда поднимает настроение
Я уже давно поняла, что хейт — это часть публичности. Когда сталкиваюсь с ним, стараюсь не принимать его на свой счёт. Лучше обращать внимание на позитивный отклик у аудитории — он придаёт мне энергии и всегда поднимает настроение

По словам артистки, именно внутреннее равновесие и вера в себя стали её главным оружием против критики. А вдохновение от этого периода легло в основу трека «Извинись», который, по признанию певицы, стал манифестом для её слушательниц. Там есть такие строки:

Говорю не «извини», а «извинись».
Такая, как есть — просто смирись.

«Хейт — это часть публичности»: MIA BOYKA — о творчестве, критике и неожиданном комплименте от Аллы Пугачёвой
«Хейт — это часть публичности»: MIA BOYKA — о творчестве, критике и неожиданном комплименте от Аллы Пугачёвой

Большое интервью MIA BOYKA о музыке, признании и внутренней стойкости читайте на Life.ru. А ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • MIA BOYKA
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar