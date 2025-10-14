MIA BOYKA: Моё мнение в мировой политике вряд ли что-то изменит
Фото предоставлено Life.ru командой MIA BOYKA
Певица MIA BOYKA (Миа Бойка) в интервью Life.ru призналась, что сознательно держится подальше от политических тем и предпочитает говорить с публикой языком музыки и эмоций.
Молодая исполнительница рассказала, что не следит за политикой, потому что это «сложные игры для взрослых». Сама же MIA позиционирует себя как девушка, которая «просто хочет дарить людям радость и хорошее настроение своими песнями».
Моё мнение в мировой политике вряд ли что-то изменит, поэтому я выбираю сосредоточиться на том, что действительно умею — на музыке и позитиве, который она приносит
Большое интервью MIA BOYKA о музыке, признании и внутренней стойкости читайте на Life.ru. А ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».