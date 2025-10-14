В Челябинске матери погибшего участника СВО насчитали долг за 10 лет задним числом

В Челябинске матери погибшего участника специальной военной операции задним числом выставили крупный долг за капитальный ремонт. Общая сумма начислений за период с 2015 по 2024 год составила 70 тысяч рублей. Об этом сообщает издание 74.ru.

По данным журналистов, пенсионерка проживает в трёхкомнатной квартире на улице Корабельной вместе с дочерью и двумя внучками. Ранее её ежемесячный платеж за капремонт не превышал 900 рублей, и квитанцию с многотысячным долгом семья получила впервые в июле.

Аналогичные проблемы возникли у соседки женщины. Размер задолженности в других квартирах того же дома варьируется от 30 до 40 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального оператора объяснили, что долг сформировался после перевода дома со специального счёта на счет регоператора. Причиной назвали то, что «управляющая компания не предоставила им сведения о сборах с жильцов дома за десять лет».

Ранее в Госдуме рассказали о новых штрафах для подрядчиков за недостоверные сведения о капремонте. Сумма составит от 5 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении она возрастёт до 20 тысяч.