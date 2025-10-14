Простое ОРВИ обернулось редким параличом и реанимацией у мальчика из Подмосковья

В Московской области врачи спасли 13-летнего мальчика, который был полностью парализован и находился на искусственной вентиляции лёгких, хотя болезнь начала развиваться как обычная простуда. Медики смогли точно диагностировать редкую патологию и назначить правильное лечение. Историей делится подмосковный Минздрав.

Подросток был доставлен в Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля бригадой скорой помощи. Ребёнок не мог шевелиться, самостоятельно дышать и находился в крайне тяжёлом состоянии. Как рассказала мать маленького пациента, всё началось с симптомов классического ОРВИ: больное горло, сопли, температура. Однако через несколько дней недуг дошёл до стадии паралича и нарушений функций дыхания и глотания. Врачи Центра Рошаля смогли диагностировать редкое заболевание — синдром Гийена-Барре.

«Мы провели пациенту шесть сеансов плазмафереза для очистки крови от антител, установили трахеостомическую трубку для облегчения дыхания и провели два курса иммуноглобулиновой терапии. Именно плазмаферез стал переломным моментом в лечении — после него мы отметили положительную динамику», — рассказала завотделением реанимации и интенсивной терапии №3 Екатерина Трунова.

Только через месяц мальчик смог самостоятельно питаться, двигать руками и ногами, а также дышать. Сейчас ему предстоит курс реабилитационной терапии, однако самый серьёзный этап лечения уже позади, заверили врачи.

