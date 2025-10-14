Вражеские дроны атакуют Курскую область: женщина погибла, мужчина ранен
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о новых атаках беспилотников ВСУ на территории региона. В результате удара в селе Белица Беловского района погибла женщина 1979 года рождения.
По предварительной информации, вражеский FPV-дрон поразил автомобиль Lada Granta. В связи с трагедией губернатор выразил соболезнования семье погибшей, отметив, что это «страшное горе». Ещё одна атака произошла в селе Песчаное того же района, где был ранен 49-летний мужчина. К счастью, угрозы его жизни нет, и он самостоятельно обратился за медицинской помощью.
Хинштейн вновь призвал местных жителей соблюдать меры безопасности, напомнив, что приграничье остаётся крайне неспокойным и нападки врага продолжаются ежедневно.
А в Воронежской области в ночь на 14 октября российские силы ПВО сбили не менее пяти дронов. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
