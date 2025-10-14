Минрыбы Сахалина подтвердило вылов тунца-гиганта весом почти 300 кг
Возле курильского острова Итуруп российские рыбаки действительно поймали гигантского тунца весом в пару сотен килограммов. Инфомарцию подтвердили в пресс-службе Министерства по рыболовству Сахалинской области.
«Выловлен тунец, вес — 287 кг», — уточняется в заявлении ведомства.
Как уже писал Life.ru, курильские рыбаки поймали тунца-гиганта стоимостью с коттедж на Рублёвке. Его стоимость превышает 160 миллионов рублей. Вес морского обитателя составил 284 килограмма. В мире уже были аналогичные случаи поимки огромных тунцов, так что абсолютным рекордом данный улов назвать нельзя.
