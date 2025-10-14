Сектор Газа
14 октября, 10:45

Царь-пробка на «Байкале»: Колонны фур застряли в снежном плену, движение парализовано

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Из-за сильного снегопада на федеральной трассе Р-258 «Байкал» утром было введено ограничение движения для грузовиков, что привело к образованию масштабной пробки протяженностью около 20 километров. Об этом сообщает Babr Mash.

На трассе «Байкал» растянулась пробка на 20 километров. Видео © Babr Mash

По данным очевидцев, движение в сторону Иркутска уже открыто, однако выезд в направлении Улан-Удэ по-прежнему заблокирован. Наиболее сложная обстановка, согласно сервисам картографии, наблюдается в районе Байкальска и Солзана.

