Поделки в саду — не конкурс родителей. Психолог рассказала, чем опасна «ярмарка тщеславия»

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru прокомментировала всплеск интереса родителей к покупке готовых поделок на маркетплейсах и объяснила, почему участие взрослых в детском творчестве может навредить развитию ребёнка.



Поделки в детских садах и школах — это скорее ярмарка тщеславия для родителей. Единицы детей делают их самостоятельно. Многие взрослые стараются выделиться, выиграть конкурс и показать, что они — лучшие мамы и папы. Но при этом страдает самое важное — возможность ребёнка чувствовать себя достойным и самодостаточным Дарья Дугенцова детский психолог

По словам эксперта, когда взрослые выполняют творческую работу за ребёнка, тот теряет интерес и уверенность в себе: «Ребёнок приходит домой и говорит: «Мама, сделай мне поделку. Я не хочу, потому что рядом с другими моя будет выглядеть глупо или некрасиво». Так дети лишаются шанса проявить себя и показать индивидуальность».

Собеседница Life.ru считает, что поделки должны выполнять именно дети — в детском саду или школе, без вмешательства взрослых. Это помогает ребёнку развивать моторику, терпение и творческое мышление.

«Я против соревнований между родителями. Работы, выполненные руками детей, нужно выставлять и хвалить именно их, а не взрослых. Когда родители делают поделки за ребёнка или покупают их в интернете — они лишают его главного: уверенности в собственных силах», — подчеркнула специалист.

Ранее Life.ru сообщал, что осенью резко вырос спрос на готовые поделки для школ и детсадов. На маркетплейсах продаются «творческие работы» из природных материалов и пластилина по цене до 1500 рублей, а родители активно скупают их перед конкурсами и ярмарками.