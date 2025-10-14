Ленивые родители ринулись скупать готовые поделки для школы и детсада

На фоне осенних конкурсов и ярмарок в образовательных учреждениях резко вырос спрос на готовые поделки. Родители активно приобретают «творческие работы» в Интернете, где изделия из природных материалов и пластилина предлагаются по цене до 1500 рублей, узнал Life.ru.

Родители скупают готовые поделки для школы и детсада. Скриншот © Life.ru

Запросы в Интернете, такие как «поделка в школу на заказ» и «лёгкая осенняя поделка», значительно участились за последнюю неделю. Интернет-сайты объявлений теперь предлагают целые разделы с готовыми изделиями для конкурсов — от пластилиновых ёжиков до композиций из осенних листьев.

«Раньше мамы вырезали сову из картона ночью, теперь заказывают готовую за 700 рублей и спят спокойно», — объяснила воспитательница московского детсада Life.ru.

Психологи подчёркивают, что участие детей в создании поделок играет важную роль в развитии мелкой моторики, воображения и самооценки. Однако текущая тенденция указывает на то, что в ближайшем будущем созданием поделок будут заниматься преимущественно продавцы с онлайн-платформ, а не сами дети.

