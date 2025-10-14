«Перестанут тащить семьи»: В России призвали выдворять иностранцев без медицинского полиса

Каждый иностранный гражданин, прибывающий в Россию, обязан иметь медицинский полис, иначе его должны немедленно выдворить из страны. Об этом заявил политический аналитик и экономист Валерий Корнеев. По его мнению, именно строгий контроль по медицинскому страхованию поможет прекратить ситуацию с большим количеством мигрантов, которые приезжают с семьями по несколько человек.

«Если у тебя полиса нет, как только тебя поймали без полиса — сразу выдворение из страны. Вот и всё. Тогда они перестанут сюда тащить непонятно зачем свои семьи по десять человек», — пояснил специалист в беседе с «Царьградом».

Корнеев также высказался за лишение иностранцев права на бесплатное медицинское обслуживание. Он подчеркнул, что если человек приехал работать по официальной схеме на предприятие, где требуется иностранная рабочая сила, то после выполнения работы он должен уехать.

А ранее Life.ru писал, что Аллу Пугачёву отключили от системы ОМС. У певицы до сих пор был бумажный полис старого образца, который она должна была заменить. Сделать этого Пугачёва не смогла и была исключена из системы.