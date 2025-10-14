Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 октября, 12:02

На Западе Украины оказалось в десять раз больше уклонистов, чем в Киеве и Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Cholpan

Самыми злостными уклонистами от мобилизации оказались жители западных регионов Украины — Львова, Тернополя и Ивано-Франковска. Всего по стране, по данным Mash, прячутся от призыва около 1,5 миллиона мужчин.

В западной части страны число «ухилянтов» почти в десять раз выше, чем в Киеве и Одессе. Местные ТЦК активно прочёсывают вузы, где мужчины призывного возраста нередко скрываются под видом аспирантов.

Одна из проверок показала, что частный университет попытался задним числом внести в реестр около трёх тысяч «преподавателей», чтобы дать им отсрочку от мобилизации.

Даже те, кто хочет устроиться на оборонные предприятия и получить «бронь», всё равно вынуждены проходить военно-врачебную комиссию — под контролем ТЦК. В итоге украинская мобилизационная система превращается в замкнутый круг: заводы страдают от нехватки рабочих, а миллионы мужчин бегают от службы.

