Вальяжный кот стал главным героем новости об украинке, помогавшей «ухилянтам» откосить
Жительницу Хмельницкой области задержали за схему по откупу от мобилизации
Кот осваивает деньги, нажитые нечестным путём. Обложка © СБУ
В Хмельницкой области задержана женщина, подозреваемая в организации схемы по незаконному освобождению мужчин от мобилизации за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в региональном управлении СБУ. Но главным героем новости стал кот с фотографии.
Согласно официальному заявлению, 57-летняя фигурантка предлагала за 22 тысячи долларов оформить инвалидность через свои предполагаемые влиятельные связи, убеждая клиентов в надёжности схемы. Её задержали с поличным в момент передачи денег.
Особенностью инцидента стало то, что во время документального оформления изъятых купюр в кадр фотографии попал кот, устроившийся непосредственно на разложенных по полу в ходе следственных мероприятий деньгах. В настоящее время подозреваемая ожидает избрания меры пресечения, а правоохранительные органы продолжают расследование.
