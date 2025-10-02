Вальяжный кот стал главным героем новости об украинке, помогавшей «ухилянтам» откосить

В Хмельницкой области задержана женщина, подозреваемая в организации схемы по незаконному освобождению мужчин от мобилизации за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в региональном управлении СБУ. Но главным героем новости стал кот с фотографии.

Согласно официальному заявлению, 57-летняя фигурантка предлагала за 22 тысячи долларов оформить инвалидность через свои предполагаемые влиятельные связи, убеждая клиентов в надёжности схемы. Её задержали с поличным в момент передачи денег.

Особенностью инцидента стало то, что во время документального оформления изъятых купюр в кадр фотографии попал кот, устроившийся непосредственно на разложенных по полу в ходе следственных мероприятий деньгах. В настоящее время подозреваемая ожидает избрания меры пресечения, а правоохранительные органы продолжают расследование.

Ранее Life.ru рассказывал, как московские правоохранители задержали 55-летнюю жительницу столицы, которая пыталась заказать убийство экс-зятя и его беременной жены. Главной её ошибкой стала попытка найти киллера среди своих знакомых — один из них и обратился в полицию.