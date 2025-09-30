Москвичка наняла «киллера» за 400 тысяч для убийства бывшего зятя и его беременной жены

В Москве задержана 55-летняя женщина, планировавшая заказное убийство своего бывшего зятя и его беременной супруги. Как сообщает сайт MK.ru, заказчица разработала план преступления в августе 2025 года, пытаясь найти исполнителя среди знакомых, однако один из них сообщил о её намерениях в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции под видом киллеров встретились с женщиной, которая предложила 400 тысяч рублей за устранение жертв, лично указала на бывшего зятя во время совместной слежки и договорилась о передаче аванса в 200 тысяч рублей после предоставления фото- и видеодоказательств убийства. Преступление было запланировано на 10 сентября, но правоохранители провели задержание раньше из-за возникших у заказчицы подозрений.

Мотивом преступления стала месть за дочь. Её брак с несостоявшейся жертвой распался в 2023 году. После развода мужчина вступил в новый брак, а его нынешняя супруга недавно забеременела, что и спровоцировало заказчицу на радикальные действия. По факту событий возбуждено уголовное дело.