14 октября, 13:25

Кремль: Путин и Мирзиёев обсудили совместные проекты России и Узбекистана

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки — от торговли до энергетики.

По данным Кремля, стороны отметили рост взаимного товарооборота и продвижение крупных совместных проектов. Особое внимание уделили взаимодействию профильных ведомств двух стран.

Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений между Россией и Узбекистаном и договорились поддерживать регулярные контакты.

Ранее о факте беседы двух лидеров информировала узбекская сторона.

