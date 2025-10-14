Кремль: Путин и Мирзиёев обсудили совместные проекты России и Узбекистана
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки — от торговли до энергетики.
По данным Кремля, стороны отметили рост взаимного товарооборота и продвижение крупных совместных проектов. Особое внимание уделили взаимодействию профильных ведомств двух стран.
Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений между Россией и Узбекистаном и договорились поддерживать регулярные контакты.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.