Путин и Мирзиёев по телефону обсудили укрепление всеобъемлющего партнёрства
Обложка © Life.ru
7 октября состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом России Владимиром Путиным. Коллега поздравил российского лидера с днём рождения, пожелав ему здоровья и успехов, а также процветания российскому народу, сообщила пресс-служба лидера республики.
В ходе беседы главы двух государств обсудили дальнейшее развитие стратегического партнёрства и союзничества, включая реализацию договоренностей на высшем уровне. Особое внимание было уделено росту взаимного товарооборота, а также продвижению проектов в сфере промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Также были рассмотрены вопросы расширения делового сотрудничества регионов двух стран.
Мирзиёев и Путин отметили активное развитие культурно-гуманитарного обмена между странами. В завершение лидеры обсудили текущие международные и региональные вопросы и согласовали график предстоящих встреч и мероприятий.
Напомним, 7 октября у Владимира Путина был день рождения. Его поздравили десятки мировых лидеров. Помимо главы Узбекистана Шавката Мирзиёева с наилучшими пожеланиями к российскому политику обратились президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и другие.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.