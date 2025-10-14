Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 12:07

Путин и Мирзиёев по телефону обсудили укрепление всеобъемлющего партнёрства

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

7 октября состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом России Владимиром Путиным. Коллега поздравил российского лидера с днём рождения, пожелав ему здоровья и успехов, а также процветания российскому народу, сообщила пресс-служба лидера республики.

В ходе беседы главы двух государств обсудили дальнейшее развитие стратегического партнёрства и союзничества, включая реализацию договоренностей на высшем уровне. Особое внимание было уделено росту взаимного товарооборота, а также продвижению проектов в сфере промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Также были рассмотрены вопросы расширения делового сотрудничества регионов двух стран.

Мирзиёев и Путин отметили активное развитие культурно-гуманитарного обмена между странами. В завершение лидеры обсудили текущие международные и региональные вопросы и согласовали график предстоящих встреч и мероприятий.

Мадуро подписал договор о партнёрстве Венесуэлы и России в день рождения Путина
Мадуро подписал договор о партнёрстве Венесуэлы и России в день рождения Путина

Напомним, 7 октября у Владимира Путина был день рождения. Его поздравили десятки мировых лидеров. Помимо главы Узбекистана Шавката Мирзиёева с наилучшими пожеланиями к российскому политику обратились президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и другие.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Узбекистан
  • Путин
  • Шавкат Мирзиёев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar