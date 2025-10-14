Путин и Мирзиёев по телефону обсудили укрепление всеобъемлющего партнёрства

7 октября состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом России Владимиром Путиным. Коллега поздравил российского лидера с днём рождения, пожелав ему здоровья и успехов, а также процветания российскому народу, сообщила пресс-служба лидера республики.

В ходе беседы главы двух государств обсудили дальнейшее развитие стратегического партнёрства и союзничества, включая реализацию договоренностей на высшем уровне. Особое внимание было уделено росту взаимного товарооборота, а также продвижению проектов в сфере промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Также были рассмотрены вопросы расширения делового сотрудничества регионов двух стран.

Мирзиёев и Путин отметили активное развитие культурно-гуманитарного обмена между странами. В завершение лидеры обсудили текущие международные и региональные вопросы и согласовали график предстоящих встреч и мероприятий.