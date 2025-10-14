Сектор Газа
14 октября, 13:55

Балицкий: Нет сомнений в грядущем освобождении Запорожья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Zalevsky

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в день 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков заявил, что Запорожье будет освобождено. На своей странице в Telegram он написал, что город «ждёт своего часа, ждёт, когда на его землю снова вернется истинная история, правда, справедливость».

«Сегодня, как и тогда, наш солдат стоит на защите Родины. Теперь внуки и правнуки победителей совершают подвиг во имя победы над нацизмом, продолжая дело своих дедов и прадедов», — указал Балицкий.

Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать регион. На текущий момент под контролем РФ находится свыше 70% территории области. Региональным центром временно является Мелитополь.

Никита Никонов
