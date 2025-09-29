Интервидение
29 сентября, 04:11

Губернатор Сальдо сообщил, что в Херсоне наблюдается мрачная ситуация

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R_DRONE

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил обеспокоенность ситуацией в Херсоне, находящемся под контролем киевского режима. Он отметил, что в городе продолжаются насильственные мобилизации мужчин, а объём гуманитарной помощи для нуждающихся сокращается, сообщает ТАСС.

По словам Сальдо, обстановка вызывает серьёзные опасения. Он подчёркивает, что жителей запугивают различными способами.

«Во-первых, мужчин пытаются вылавливать и отправлять умирать за то, за что они не хотят умирать. Гуманитарку привозят ещё всё-таки туда, чтобы помочь пожилым людям, всё время объем её снижается. И вот там же всё равно очереди присутствуют», — заявил чиновник.

Сальдо отметил, что у людей преобладает чувство усталости и безысходности. Они ждут возвращения стабильности и светлого будущего, которое они почувствовали после освобождения Херсона.

Ранее сообщалось, что российские войска обеспечили огневой контроль над Карантинным островом в Херсоне, где располагается микрорайон «Корабел». Несмотря на это, украинские военные продолжают использовать остров для проведения отдельных операций, проникая на его территорию небольшими группами в ночное время. Российские артиллерийские подразделения регулярно наносят удары по выявленным позициям ВСУ, но полное освобождение острова осложняется постоянными ночными вылазками диверсионных групп. Подчёркивалось, что российские военные держат ситуацию под контролем и методично наносят урон украинским подразделениям.

