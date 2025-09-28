Карантинный остров в Херсоне, где расположен микрорайон «Корабел», взят под полный огневой контроль российскими Вооружёнными силами. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости».

«Карантинный остров полностью простреливается с наших позиций — это факт. Мы держим его под огневым контролем, но при этом враг продолжает использовать остров как плацдарм для отдельных боевых действий», — сказал Сальдо.

Он уточнил, что малые группы украинских военнослужащих проникают на остров в ночное время, укрываясь в жилых домах и производственных помещениях, а также осуществляя запуски беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор отметил, что операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллерийские подразделения регулярно наносят удары по выявленным позициям противника. При этом Сальдо подчеркнул, что полное освобождение острова в условиях постоянного ночного проникновения диверсионных групп ВСУ пока невозможно. Однако российские военные сохраняют полный контроль над ситуацией и наносят украинским силам систематический урон.

Ранее сообщалось о захвате российскими военнослужащими американских бронетранспортёров M113 в Днепропетровской области. Подразделения Вооружённых сил Украины оставили технику при отступлении из района населённого пункта Новоивановка. Украинские войска бросили бронетехнику в спешке во время попытки ротации личного состава. Бойцы группировки «Восток» обнаружили брошенные машины в лесополосе и организовали их эвакуацию с поля боя для дальнейшего изучения.