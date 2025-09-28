Интервидение
27 сентября, 23:21

Генерал Попов объяснил, как бойцы ВС РФ смогли продержаться под танком 60 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ratushniak

Российские военнослужащие, которые на протяжении двух месяцев находились под сгоревшим танком на Запорожском направлении, остались в живых благодаря мужеству и нежеланию сдаваться в плен. Об этом во время общения с аif.ru рассказал военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

Он отметил, что бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) попали в так называемую «серую зону», а линия фронта оставалась неподвижной. Военнослужащим приходилось питаться продовольствием, которое им сбрасывали с БПЛА, а также выживать на «подножном корме».

Попов предположил, что бойцы могли помогать своим, даже находясь под танком, — к примеру, наблюдать и передавать данные о противнике.

Напомним, российские солдаты оказались отрезаны от основных сил в районе Малиновки на Запорожском направлении. Они были вынуждены использовать повреждённую бронетехнику как убежище для спасения от постоянных атак. В течение 60 дней пехотинцы ожидали возможности для безопасного возвращения к своим. В конечном счёте им удалось благополучно достичь российских позиций.

