26 сентября, 14:17

60 дней под танком: Российские бойцы чудом выжили в «серой зоне» под обстрелами ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Двое российских военных провели около двух месяцев, укрываясь под подбитым танком от атак беспилотников и миномётных обстрелов на Запорожском направлении. Об этом пишет Redovka.

Видео © Telegram / Readovka

Солдаты оказались отрезаны от основных сил в районе Малиновки. Они были вынуждены использовать повреждённую бронетехнику как убежище для спасения от постоянных атак. Большую роль в их выживании сыграла поддержка российских операторов дронов, которые сбрасывали военным провизию и воду.

В течение 60 дней пехотинцы ожидали возможности для безопасного возвращения к своим. В конечном счёте им удалось благополучно достичь российских позиций.

«Автомат отошёл на второй план»: Боец СВО раскрыл задачи разведки на фронте
Ранее Life.ru рассказывал, как военнослужащий Армии России запрыгнул в окоп к противнику и устроил там настоящую бойню. В результате операции герой уничтожил большую часть вражеского отряда и отступил с ранениями, не представлявшими угрозы для жизни.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
