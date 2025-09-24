Интервидение
24 сентября, 05:14

ВСУ попытались сломить боевой дух российских военнослужащих песнями Верки Сердючки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В Запорожской области в посёлке Малые Щербаки Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют беспилотник с колонкой, чтобы оказывать давление на солдат Армии России. Об этом сообщил РИА «Новости» штурмовик 392 полка с позывным Увар.

По его словам, дрон регулярно пролетал над улицами посёлка, включая песни Верки Сердючки. Помимо музыки, бойцам предлагали сдаться, обещая воду и питание.

А ранее военный лётчик РФ рассказал, что применение ВСУ воздушных шаров во время ночных атак беспилотников на российские регионы предназначено для отвлечения сил противовоздушной обороны. По его словам, этот приём оказывает серьёзное психологическое давление на расчёты систем ПВО. Запуск аэростатов является распространённым видом диверсии в военное время, вынуждающим специалистов работать с повышенной нагрузкой и в условиях дефицита времени. Это, в свою очередь, повышает риск совершения тактических ошибок.

