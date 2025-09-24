Украинские военнослужащие планируют массово покинуть часть во Львове из-за решения командования послать их «на убой». Об этом сообщает издание Zaxid.net, ссылаясь на слова одного из бойцов ремонтного батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Сейчас приходит боевое распоряжение: моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли», — рассказал украинский военный. Речь идёт о бойцах ремонтного батальона во Львове, которые самостоятельно оборудовали мастерскую для восстановления беспилотников, а также закупили необходимое оборудование за свой счёт.

Собеседник газеты подчеркнул, что приказ командования коснулся свыше 20 военнослужащих, включая его сына. Мужчина добавил, что действия военного руководства, включая отправку специалистов-ремонтников и бойцов старшего возраста в штурмовые подразделения, выглядят абсурдно и вынуждают военнослужащих покидать части.

Ранее сообщалось, что за первые восемь месяцев текущего года из Вооружённых сил Украины дезертировали не менее 142 тысяч солдат. Однако, как отмечает журналист Владимир Бойко, реальная цифра может быть значительно выше, поскольку многие случаи самовольного оставления части не регистрируются правоохранительными органами.