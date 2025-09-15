Криминальный авторитет Ариец ушёл в ВСУ и сбежал всего через два дня
На Украине объявлен в розыск криминальный авторитет по прозвищу Ариец, сбежавший из рядов Вооружённых сил. Об этом свидетельствуют данные в базе розыска Министерства внутренних дел страны.
Согласно материалам дела, Владимира Щеголькова (прозвище Ариец) мобилизовали 1 ноября прошлого года и назначили разведчиком в одну из воинских частей. Однако уже через два дня после призыва он покинул пункт приёма личного состава, расположенный на территории Львовской области.
После его исчезновения власти объявили Щеголькова в розыск и предъявили ему официальное подозрение в дезертирстве. По некоторым данным, криминальный авторитет мог покинуть территорию Украины. Ариец получил известность ещё в начале 2010-х годов как «смотрящий» за симферопольским СИЗО. Примечательно, что после нескольких судимостей он вышел на свободу в сентябре 2023 года, а уже через месяц был задержан и мобилизован, но вскоре дезертировал.
