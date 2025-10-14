Открываем сезон: В подмосковных лесах начали появляться зимние грибы

В Московском регионе зафиксировано начало сезона зимних грибов. Миколог Максим Дьяков сообщил, что в лесах уже можно обнаружить фламмулину, известную также как зимний опёнок.

«Я бы сказал, что «грибной бум» в Московском регионе подходит к концу. Сейчас идёт остаток волны осенних опят. Появились различные вешенки, ещё где-то есть остатки польского гриба, местами – рядовка фиолетовая», – подчеркнул эксперт по грибам в беседе с «Москвой 24».

Дьяков пояснил, что фламмулина предпочитает расти на лиственных породах деревьев в переходный период между осенью и зимой. Миколог подчеркнул, что завершение грибного сезона напрямую зависит от наступления сильных морозов или продолжительной засухи.

По словам специалиста, для роста грибам необходимы два ключевых фактора: влажность и плюсовая температура. В настоящее время оба эти условия соблюдены. При сборе грибов в лесу важно придерживаться строгого правила: собирайте только те грибы, в которых вы абсолютно уверены, объяснил Дьяков. Начинающим грибникам эксперт рекомендовал отправляться в лес в сопровождении опытного специалиста.

