14 октября, 19:24

Зубной протез оказался в кишечнике 50-летней россиянки. Врачам пришлось потрудиться

Обложка © freepik

В Казани 50-летняя женщина случайно проглотила зубной протез, но понадеялась, что он выйдет сам. Однако через неделю инородный предмет плотно застрял в месте перехода тонкой кишки в толстую, после чего пострадавшей всё же пришлось обратиться к врачам. Об этом рассказали в республиканской клинической больнице Татарстана.

В Казани женщина проглотила зубной протез. Фото © РКБ Татарстана

Проглоченный россиянкой зубной протез. Фото © РКБ Татарстана

«Врач-эндоскопист Наиль Зуфарович Исхаков во время колоноскопии удалил протез. Процедуру делали под контролем анестезиолога-реаниматолога Елены Александровны Чуенковой, ведь протез находился уже в труднодоступном месте. С анестезией процесс удаления прошёл безболезненно», — поделились в клинике.

Ранее в Московской области врачи спасли 13-летнего мальчика, который был полностью парализован и находился на искусственной вентиляции лёгких, хотя болезнь начала развиваться как обычная простуда. Медики смогли точно диагностировать редкую патологию и назначить правильное лечение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

