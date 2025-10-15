В Крыму предупредили о точке невозврата в случае передачи Украине Tomahawk

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk приведёт конфликт к абсолютно новому уровню эскалации. Он охарактеризовал эти ракеты как «серьезные и опасные», отметив, что подобного развития событий никто бы не желал.

По его словам, тема с «Томагавками» используется как инструмент давления на Россию. Константинов также прокомментировал позицию Киева, заявив, что Владимир Зеленский уклоняется от переговоров, так как для него «куда важнее пиар, возможность занять эфир, работа на публику». Глава парламента добавил, что западные политики, в свою очередь, хотят получить мир, который не был бы для них поражением, а не мир как таковой.

Ранее с предупреждениями о последствиях таких поставок выступили замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

17 октября в Вашингтоне состоятся встреча президента США Дональда Трампа и киевского главаря Владимира Зеленского, который намеревается попросить поставить Украине ракеты Tomahawk. Это высокоточные крылатые ракеты большой дальности, способные поражать цели на расстоянии до 2500 километров. После запуска с корабля или подводной лодки ракета летит на малой высоте, огибая рельеф местности, и поражает заранее заданные ключевые объекты в глубоком тылу противника, такие как командные пункты, склады или элементы инфраструктуры, с минимальной погрешностью.