Экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский едет в Вашингтон, чтобы «продавать там войну» и просить не смещать его. В своей авторской статье Медведчук назвал стратегию Зеленского примитивной, отметив, что тот просит дальнобойные ракеты Tomahawk, которое, по его «болезненному воображению», якобы заставит Россию просить мира.

По словам политика, удары по России спровоцируют ответ, но Зеленскому «не впервой танцевать на костях жертв». Медведчук добавил, что ядерный конфликт США и России «этого имбецила не интересует вообще».

Напомним, запланированная на 17 октября встреча Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме подтверждена. Сообщается, что одним из ключевых вопросов переговоров станут поставки Украине американских систем Patriot и крылатых ракет Tomahawk. Ранее Зеленский заявил, что выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи таких ракет.