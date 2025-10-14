Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 16:02

Президент Сирии на переходный период посетит Москву

Обложка © ТАСС / AP / Heather Khalifa

Обложка © ТАСС / AP / Heather Khalifa

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду, 15 октября. Об этом сообщает Syria TV.

Лавров развеял слухи об отравлении Асада в России
Лавров развеял слухи об отравлении Асада в России

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в январе 2025 года. Напомним, Бывший президент с семьёй бежал из страны, когда вооружённые оппозиционные группы захватили Дамаск. Асаду и его близким предоставили убежище в России по гуманитарным причинам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.н возглавляет группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), сыгравшую ключевую роль в свержении режима. Башар Асад вместе с семьей получил убежище в России. Москва сохранила дипломатические контакты с новыми сирийскими властями.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar