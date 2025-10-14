Президент Сирии на переходный период посетит Москву

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду, 15 октября. Об этом сообщает Syria TV.

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения правительства Башара Асада в январе 2025 года. Напомним, Бывший президент с семьёй бежал из страны, когда вооружённые оппозиционные группы захватили Дамаск. Асаду и его близким предоставили убежище в России по гуманитарным причинам.