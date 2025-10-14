Президент Франции Эмманюэль Макрон поставил личный антирекорд. Он оказался первым лидером, который не вошёл в топ-50 самых популярных политиков страны. Составленный рейтинг опубликовал журнал Paris Match, ссылаясь на исследование компании IFOP-Fiducial.

В опросе приняли участие французы старше 18 лет из разных регионов страны. 78% респондентов признались, что считают Макрона очень слабым и неэффективным политиком. При этом месяцем ранее 70% участников исследования высказались против президента. По словам гендиректора IFOP Фредерика Даби, это рекорд, причём недовольство главой государства растёт у французов очень стремительно.

Макрон занял 51-ю строчку рейтинга, уступив 50-е место ушедшему в отставку с поста премьер-министра Франсуа Байру, который всегда был непопулярным чиновником у населения. Издание напомнило, что прежние лидеры Франции, в том числе Франсуа Олланд и Николя Саркози, всегда оказывались на более высоких строчках рейтинга, лишь однажды заняв 43 место.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет из Крыма прокомментировал ультиматум президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении России. Парламентарий провёл аналогию между французским лидером и Моськой из басни Крылова.