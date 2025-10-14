Песков: Россия сохраняет готовность к мирному решению по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления французского лидера Эмманюэля Макрона, подтвердил готовность России к мирному урегулированию на Украине. При этом он подчеркнул, что в условиях отсутствия других вариантов Москва продолжит специальную военную операцию.
«Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию», — заявил представитель Кремля на брифинге.
Песков заверил, что РФ добьется выполнения всех поставленных целей и обеспечит свои интересы. По его словам, Россия всегда выступала за дипломатическое решение, однако киевский режим при поддержке Запада постоянно отказывается от предложений, основанных на справедливых принципах.
Ранее Макрон заявил, что если Москва не выразит готовность к переговорам, ей «придётся за это расплачиваться». Он также напомнил, что Франция активно поддерживает Украину и участвует в так называемой «коалиции желающих». В Крыму в ответ на ультиматум провели аналогию между французским лидером и Моськой из басни Крылова.
