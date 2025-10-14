Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 10:17

Песков: Россия сохраняет готовность к мирному решению по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления французского лидера Эмманюэля Макрона, подтвердил готовность России к мирному урегулированию на Украине. При этом он подчеркнул, что в условиях отсутствия других вариантов Москва продолжит специальную военную операцию.

«Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Песков заверил, что РФ добьется выполнения всех поставленных целей и обеспечит свои интересы. По его словам, Россия всегда выступала за дипломатическое решение, однако киевский режим при поддержке Запада постоянно отказывается от предложений, основанных на справедливых принципах.

Ранее Макрон заявил, что если Москва не выразит готовность к переговорам, ей «придётся за это расплачиваться». Он также напомнил, что Франция активно поддерживает Украину и участвует в так называемой «коалиции желающих». В Крыму в ответ на ультиматум провели аналогию между французским лидером и Моськой из басни Крылова.

«‎Ни бюджета, ни авторитета»: Генерал из Думы сбил спесь с Макрона за дерзкий ультиматум Путину
«‎Ни бюджета, ни авторитета»: Генерал из Думы сбил спесь с Макрона за дерзкий ультиматум Путину

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar