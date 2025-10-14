Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления французского лидера Эмманюэля Макрона, подтвердил готовность России к мирному урегулированию на Украине. При этом он подчеркнул, что в условиях отсутствия других вариантов Москва продолжит специальную военную операцию.

«Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Песков заверил, что РФ добьется выполнения всех поставленных целей и обеспечит свои интересы. По его словам, Россия всегда выступала за дипломатическое решение, однако киевский режим при поддержке Запада постоянно отказывается от предложений, основанных на справедливых принципах.